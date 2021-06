Japonská centrálna banka pokračuje v expanzívnej menovej politike

Tokio 18. júna (TASR) - Japonská centrálna banka (Bank of Japan, BoJ) z dôvodu pokračujúcej pandémie ochorenia COVID-19 nezmenila extrémne uvoľnené nastavenie svojej menovej politiky. Navyše ohlásila založenie nového fondu na podporu boja s klimatickou zmenou.



Rada BoJ, na čele ktorej je guvernér Haruhiko Kuroda, ponechala hlavnú sadzbu na peniaze finančných inštitúcií v centrálnej banke na -0,1 %. Zároveň o 6 mesiacov (do konca marca 2022) predĺžila program pomoci pre firmy tvrdo zasiahnuté pandémiou. BoJ bude tiež pokračovať v nákupe japonských vládnych dlhopisov bez stanovenia horného limitu tak, aby výnosy 10-ročných dlhopisov udržala okolo nuly.



BoJ oznámila, že do konca tohto roka spustí investičný program na podporu boja s klimatickou zmenou. Predbežné detaily programu načrtne na budúcom zasadnutí v júli.



"Problémy klimatickej zmeny môžu mať extrémne veľký vplyv na ekonomickú aktivitu, ceny a podmienky financovania v stredno- a dlhodobom výhľade," uviedla BoJ vo svojom vyhlásení.