Japonská centrálna banka ponechala svoju kľúčovú sadzbu bez zmeny

Tokio 1. mája (TASR) - Japonská centrálna banka (Bank of Japan, BoJ) vo štvrtok druhý mesiac po sebe ponechala svoju kľúčovú krátkodobú úrokovú sadzbu na úrovni 0,5 %. Rozhodnutie prijala v prostredí rastúcich obáv, že colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa by mohla utlmiť rast americkej aj globálnej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.



Tokio v súčasnosti rokuje s Washingtonom o obchodnej dohode, čo môže ovplyvniť nadchádzajúce rozhodnutia o menovej politike. BoJ signalizovala, že sadzby zvýši, ak sa naplnia ekonomické a cenové prognózy. Vo svojom štvrťročnom výhľade centrálna banka znížila svoj odhad rastu hrubého domáceho produktu (HDP) na rok 2025 na 0,5 % z jedného percenta predpokladaného v januári, pričom sa odvolala na obchodné riziká a politickú neistotu. Výhľad rastu na rok 2026 BoJ tiež znížila, a to z 1 % na 0,7 %.



Jadrovú infláciu očistenú o vplyv nestabilných cien potravín a energií za celý rok 2025 teraz očakáva na úrovni 2,2 %, zatiaľ čo podľa skoršieho odhadu mala dosiahnuť 2,7 %. S ďalším zmiernením tempa rastu cien sa počíta v roku 2026, a to na 1,7 %, pred opätovným zrýchlením na 1,9 % v roku 2027. Celková miera inflácie by sa mala podľa najnovšej prognózy pohybovať okolo 2 % až do konca marca 2028.