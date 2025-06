Japonská centrálna banka ponechala úrokové sadzby bez zmeny

Tokio 17. júna (TASR) - Japonská centrálna banka v utorok ponechala svoje úrokové sadzby bez zmeny a oznámila, že nákupy dlhopisov bude obmedzovať pomalším tempom, čím potvrdila, že pri normalizácii stále uvoľnenej menovej politiky uprednostňuje opatrný postup. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Centrálna banka v súlade s očakávaniami jednomyseľne ponechala krátkodobé úrokové sadzby na úrovni 0,5 %. Rozhodla tiež, že neurobí žiadne zmeny v pláne znižovania objemu dlhopisov, ktorý platí do marca 2026. Zároveň stanovila nový plán pre obdobie od apríla budúceho roka, pričom oznámila, že vo fiškálnom roku 2026 každý štvrtok zníži nákupy dlhopisov o približne 200 miliárd japonských jenov (1,2 miliardy eur) zo súčasných 400 miliárd JPY. Objem nákupov by tak do marca 2027 mala klesnúť na približne dva bilióny JPY.



Centrálna banka roky nakupuje japonské štátne dlhopisy, aby udržala ich výnosy na nízkej úrovni v rámci mimoriadne uvoľnenej menovej politiky, ktorú uplatňuje s cieľom zabrániť stagnácii štvrtej najväčšej svetovej ekonomiky.



(1 EUR = 166,89 JPY)