Japonská centrálna banka sa obáva dôsledkov vojny proti Iránu
Autor TASR
Tokio 6. apríla (TASR) - Japonská centrálna banka varovala pred dôsledkami rastúcich cien ropy a narušenia dodávok pre japonskú ekonomiku. To ju môže prinútiť opatrnejšie postupovať pri rozhodovaní o prípadnom zvyšovaní úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Najnovšie upozornenie centrálnej banky (Bank of Japan - BOJ) vychádza zo zistení jej regionálnych pobočiek. Tie kontrastujú s ostatnými diskusiami v menovej rade BOJ, ktoré sa zameriavali na inflačné riziká v dôsledku vojny na Blízkom východe. To vyvoláva otázky, či BOJ bude ochotná tento mesiac zvýšiť úrokové sadzby.
Vo svojej ostatnej štvrťročnej správe Bank of Japan uviedla, že viaceré japonské regióny upozornili na problémy tamojších firiem. Podnikom v dôsledku pokračujúcej vojny na Blízkom východe rastú vstupné náklady a problémy majú aj s výpadkami v dodávkach potrebných komodít. „V dôsledku zvyšujúcej sa neistoty sa viaceré firmy obávajú, že rastúce ceny, najmä v prípade energií, zasiahnu do firemných ziskov a do spotreby,“ uviedla v pondelok v najnovšej správe japonská centrálna banka.
Podniky sa obávajú aj zhoršenia situácie v už aj tak problematických dodávkach, čo sa následne odrazí na vývoji ekonomiky jednotlivých regiónov. Konkrétnu prognózu v oblasti vývoja japonskej ekonomiky však BOJ predbežne nemenila. Zatiaľ naďalej počíta so solídnou domácou spotrebou, ktorú ešte stále podporujú zahraniční turisti a rastúce mzdy.
