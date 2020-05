Japonská centrálna banka schválila program na podporu firiem

Tokio 22. mája (TASR) - Japonská centrálna banka (BoJ) sa rozhodla, že do ekonomiky napumpuje ďalšie peniaze, aby pomohla malým a stredným firmám zvládnuť koronakrízu. Menový výbor BoJ v piatok na mimoriadnom zasadaní schválil úverový program pre malé a stredné firmy v objeme 30 biliónov JPY (253 miliárd eur). Na tieto firmy pripadá v tretej najväčšej svetovej ekonomike väčšina pracovných miest.



Nový program začne fungovať v júni a mal by poskytnúť dodatočnú podporu pre malé a stredné firmy, ktoré majú problém s financovaním. Tento krok zvýšil celkový objem programov BoJ, ktoré sú odpoveďou na koronakrízu, na 75 biliónov JPY, uviedla centrálna banka po mimoriadnom zasadnutí menového výboru.



Pandémia nového koronavírusu stiahla japonskú ekonomiku v 1. kvartáli do recesie, keď sa hrubý domáci produkt (HDP) medziročne znížil o 3,4 %. V poslednom štvrťroku vlaňajška HDP klesol o 7,3 %, čo bolo najviac za vyše 5 rokov, v dôsledku zvýšenia dane zo spotreby. V 2. štvrťroku očakávajú experti ešte výraznejšiu kontrakciu než na začiatku roka. Následky pandémie sa snaží zmierniť aj vláda rozsiahlymi stimulačnými programami.



V apríli prvýkrát po vyše troch rokoch klesli aj spotrebiteľské ceny. V medziročnom porovnaní sa znížili o 0,2 %, ako v piatok informovala vláda. Hlavným dôvodom bolo zlacnenie ropy.



(1 EUR = 118,42 JPY)