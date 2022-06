Japonská centrálna banka svoj kľúčový úrok nezmenila

Tokio 17. júna (TASR) - Japonská centrálna banka Bank of Japan (BoJ) svoje úrokové sadzby v piatok nezmenila, aj keď ostatné centrálne banky zvyšujú kľúčové úroky, aby zmiernili infláciu. Uviedla, že v prípade potreby nebude váhať prijať potrebné opatrenia. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



BoJ ponechala základnú sadzbu nezmenenú na úrovni -0,10 % a potvrdila svoj cieľ udržať výnosy z desaťročných japonských vládnych dlhopisov na úrovni okolo 0 %.



Banka zopakovala, že bude pokračovať v kvantitatívnom a kvalitatívnom menovom uvoľňovaní s kontrolou výnosovej krivky so zámerom dosiahnuť 2-percentný inflačný cieľ, v prípade potreby nebude váhať s prijatím ďalších opatrení.



Politici sa domnievajú, že japonská ekonomika sa zlepšila, a to aj napriek jej určitému oslabeniu v dôsledku ochorenia COVID-19 a prudkého nárastu cien komodít. Súkromná spotreba sa zotavila, najmä v sektore služieb, export a priemyselná produkcia ďalej rástli a medziročné tempo rastu inflácie sa pohybuje okolo úrovne 2 %.



Čo sa týka slabého jenu, menový výbor BoJ uviedol, že musí pozorne sledovať, aký vplyv môžu mať pohyby výmenných kurzov na ekonomiku.



Ultra uvoľnená menová politika BoJ má za cieľ dosiahnuť 2-percentnú infláciu, ktorá sa celé roky držala pod touto hranicou.



V apríli jadrové spotrebiteľské ceny dosiahli cieľ banky prvýkrát od roku 2015. BoJ však varovala, že nedávny rast cien považuje za dočasný a nestály trend.