Japonská centrálna banka svoje kľúčové úroky nezmenila

Tokio 16. júna (TASR) - Japonská centrálna banka v piatok oznámila, že bude pokračovať vo svojej ultra voľnej menovej politike, keďže sa snaží podporiť hospodársky rast. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



To kontrastuje s postupom ostatných veľkých centrálnych bánk, ktoré zvyšujú úrokové sadzby, aby skrotili infláciu a oslabuje japonskú menu jen.



Ekonómovia však očakávali, že Bank of Japan (BoJ) na druhom stretnutí, ktorému predsedal nový guvernér Kazuo Ueda, zachová svoju menovú politiku nezmenenú.



BoJ ponechala kľúčovú krátkodobú úrokovú sadzbu na úrovni -0,1 % a výnosy z 10-ročných dlhopisov na úrovni približne 0 %. Predstavenstvo neurobilo žiadne zmeny ani v prípade stropu pre nákup dlhopisov. Japonská centrálna banka zaviedla politiku negatívnych úrokových sadzieb v januári 2016.



Tento rok v apríli banka oznámila, že začína prehodnocovať svoju dlhodobo uvoľnenú menovú politiku, pričom odhaduje, že tento proces potrvá približne rok až 1,5 roka.



Ukončenie voľnej menovej politiky bude pre guvernéra Ueda zložité, keďže bude musieť zároveň minimalizovať akýkoľvek šok pre ekonomiku. Podľa analytikov rozhodnutie o zmene menovej politiky by mohlo prísť v polovici roka 2024.



V 1. štvrťroku 2023 japonská ekonomika po revízii vzrástla o 0,7 % namiesto o 0,4 % pri predbežnom odhade, podľa vládnych údajov zo začiatku tohto mesiaca.



Oživenie aktívneho cestovného ruchu a výdavkov domácností po zrušení pandemických obmedzení na hraniciach pomohlo tretej najväčšej ekonomike sveta, uviedli vtedy analytici.



Inflácia dosiahla v apríli 3,4 %, čo je pokles z januárového maxima, keď spotrebiteľské ceny medziročne vzrástli o 4,2 %, najviac od roku 1981.



No hoci je miera inflácie v Japonsku zostáva nižšia ako v USA či v eurozóne, stále sa drží nad cieľom BoJ na úrovni 2 %, a to od apríla minulého roka.



BoJ tvrdí, že rast cien je poháňaný dočasnými faktormi, ako je vojna na Ukrajine, a tak pokračuje v uvoľnenej menovej politike, aby podporila udržateľný rast.



Pokiaľ ide o ekonomiku ako celok, banka sa domnieva, že jej produkcia sa pravdepodobne v polovici fiškálneho roka 2023 zotaví, pričom bude podporovaná zadržiavaným dopytom.