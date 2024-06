Japonská centrálna banka svoje kľúčové úroky nezmenila

Tokio 14. júna (TASR) - Japonská centrálna banka ponechala v piatok svoje úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Uviedla však, že v budúcnosti zníži nákupy dlhopisov, aby umožnila väčší pohyb dlhodobých úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.



Bank of Japan (BoJ) na júnovom zasadnutí ponechala svoju referenčnú úrokovú sadzbu v pásme 0 % a 0,1 %. Trhy takéto rozhodnutie očakávali.



BoJ v marci 2024 prvýkrát po 17 rokoch zvýšila svoj kľúčový úrok zo záporných -0,1 % do pásma 0 až 0,1 % v snahe normalizovať menovú politiku bez destabilizácie štvrtej najväčšej svetovej ekonomiky.



Centrálna banka v piatok po dvojdňovom zasadnutí uviedla tiež, že bude ešte nejaký čas pokračovať v nákupe vládnych dlhopisov súčasným tempom. Ale v budúcnosti chce tieto nákupy obmedziť, pričom o podrobnej stratégii ich znižovania "v priebehu jedného až dvoch rokov" sa rozhodne na nasledujúcom stretnutí v júli.



Piatkové oznámenie o postupnom ukončovaní nákupu dlhopisov tak predstavuje ďalší krok po viac ako dvoch desaťročiach kvantitatívneho uvoľňovania.



BoJ sa každý mesiac zameriava na nákupy vládnych dlhopisov vo výške približne šesť biliónov jenov (35,38 miliardy eur), aby napumpovala likviditu do systému a znížila náklady na pôžičky.



Rozsah celkových aktív BoJ je obrovský, väčší ako hrubý domáci produkt krajiny, pričom banka drží viac ako polovicu hodnoty všetkých vládnych dlhopisov v obehu. Redukcia ich obrovských zásob je v hre už mesiace, ale vzhľadom na krehké oživenie ekonomiky Japonska a vysoký verejný dlh bude musieť banka postupovať veľmi opatrne.



(1 EUR = 169,58 JPY)