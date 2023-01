Japonská centrálna banka svoje úrokové sadzby nezmenila

Tokio 18. januára (TASR) - Japonská centrálna banka (Bank of Japan, BoJ) v stredu svoje úrokové sadzby ani menovú politiku nezmenila napriek očakávaniam trhu, že začne postupne ukončovať svoj program masívnych stimulov, keďže inflačné tlaky sa zvyšujú. Mierne však zhoršila odhad rastu ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správ AFP, Reuters a RTTNews.



Banka na svojom januárovom zasadnutí ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni -0,1 % a úrokovú sadzbu pre výnosy 10-ročných dlhopisov okolo 0 %. BoJ nezmenila ani svoje usmernenia, ktoré umožňujú, aby sa výnos z 10-ročného dlhopisu posunul o 50 bázických bodov na obe strany od jej 0 % cieľa, čím sa vzoprela špekuláciám trhu.



Vo svojej kvartálnej správe však BoJ mierne znížila prognózu rastu ekonomiky v aktuálnom finančnom roku 2022/23, ktorý sa končí 31. marca 2022, a to na 1,9 % z 2 %. Odôvodnila to spomalením zámorských ekonomík a vysokými cenami komodít.



V nasledujúcom finančnom roku 2023/24 revidovala tiež smerom nadol prognózu hospodárskeho rastu na 1,7 % z 1,9 %.



Prognózy inflácie BoJ viac-menej nezmenila a v súčasnom roku 2022/23 očakáva, že dosiahne približne 3 % a v nasledujúcom roku 1,6 %. BoJ zopakovala, že v prípade potreby prijme ďalšie opatrenia.



Japonská centrálna banka odoláva trendu vo svete a pokračuje vo svojej uvoľnenej menovej politike. Inflácia v krajine síce uplynulý rok neustále rástla a je už na 40-ročnom maxime, ale nepriblížila sa k úrovniam, aké dosahujú ostatné vyspelé ekonomiky.



Guvernér BoJ Haruhiko Kuroda, ktorého funkčné obdobie sa končí na jar, trvá na tom, že rast inflácie je dočasný a súvisí s mimoriadnymi faktormi, ako je vojna na Ukrajine.



Jadrová inflácia bez nestálych cien potravín a energií už pritom prekročila 2 % cieľ BoJ osem mesiacov v rade, keďže firmy zdvihli ceny, aby preniesli vyššie náklady na suroviny na domácnosti.



Údaje, ktoré majú byť zverejnené v piatok (20. 1.) podľa prieskumu agentúry Reuters pravdepodobne ukážu, že inflácia v decembri dosiahla čerstvé 41-ročné maximum 4 %, hoci analytici očakávajú, že sa rast cien zmierni v dôsledku nedávneho poklesu globálnych cien komodít.