Japonská centrálna banka úroky nezmenila
Za ponechanie úrokov na doterajšej úrovni hlasovali šiesti predstavitelia vedenia Bank of Japan.
Autor TASR
Tokio 28. apríla (TASR) - Japonská centrálna banka v utorok rozhodla, že svoju hlavnú úrokovú sadzbu ponecháva na úrovni 0,75 %, čiže na najvyššej úrovni od septembra 1995. Vzhľadom na neistotu v súvislosti s vojnou v Iráne a rastúce ceny ropy sa toto rozhodnutie všeobecne očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Za ponechanie úrokov na doterajšej úrovni hlasovali šiesti predstavitelia vedenia Bank of Japan. Traja vyzývali na zvýšenie kľúčovej sadzby na úroveň 1 %. Banka zároveň zverejnila svoj kvartálny výhľad, v ktorom prognózuje posilnenie inflácie. Predpokladá, že v tomto fiškálnom roku inflácia v Japonsku stúpne na 2,8 %. Predošlá predikcia rátala s infláciou len na úrovni 1,9 %. Dôvodom očakávania vyššej inflácie je zdraženie ropy, ktoré sa pravdepodobne premietne do cien tovarov.
Bank of Japan okrem toho zhoršila prognózu rastu japonského hrubého domáceho produktu. Predpovedá, že v terajšom fiškálnom roku sa ekonomika krajiny zväčší len o 0,5 %. Doteraz očakávala, že hospodárstvo sa posilní o 1 %.
Za ponechanie úrokov na doterajšej úrovni hlasovali šiesti predstavitelia vedenia Bank of Japan. Traja vyzývali na zvýšenie kľúčovej sadzby na úroveň 1 %. Banka zároveň zverejnila svoj kvartálny výhľad, v ktorom prognózuje posilnenie inflácie. Predpokladá, že v tomto fiškálnom roku inflácia v Japonsku stúpne na 2,8 %. Predošlá predikcia rátala s infláciou len na úrovni 1,9 %. Dôvodom očakávania vyššej inflácie je zdraženie ropy, ktoré sa pravdepodobne premietne do cien tovarov.
Bank of Japan okrem toho zhoršila prognózu rastu japonského hrubého domáceho produktu. Predpovedá, že v terajšom fiškálnom roku sa ekonomika krajiny zväčší len o 0,5 %. Doteraz očakávala, že hospodárstvo sa posilní o 1 %.