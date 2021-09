Japonská centrálna banka v stredu ponechala kľúčový úrok nezmenený

Tokio 22. septembra (TASR) - Japonská centrálna banka Bank of Japan (BoJ) v stredu ponechala kľúčový úrok aj program stimulov na nezmenenej úrovni. Ekonómovia takéto rozhodnutie očakávali pred voľbou lídra vládnej Liberálnodemokratickej strany na budúci týždeň, ktorý by mal nahradiť odchádzajúceho premiéra Jošihida Sugu.



Menový výbor BoJ na svojom septembrovom zasadnutí väčšinou hlasov rozhodol, že kľúčová úroková sadzba zostane na úrovni -0,1 % a potvrdil svoj cieľ udržať výnosy z desaťročných japonských vládnych dlhopisov na úrovni okolo 0 %.



Schválil tiež detaily schémy určenej na podporu úsilia v oblasti zmeny klímy. Banka tak začne od stredy prijímať žiadosti o tzv. zelené úvery, pričom prvé peniaze by mala vyplatiť koncom decembra.



Analytici očakávajú, že BoJ v dohľadnej budúcnosti ponechá svoju kľúčovú sadzbu na úrovni -0,1 % a cieľ pre výnos z desaťročného dlhopisu na úrovni 0,0 %.



BoJ zároveň uviedla, že ekonomika Japonska sa zotavuje, pričom vplyv ochorenia COVID-19 sa postupne znižuje, predovšetkým vďaka pokroku pri očkovaní, zvýšeniu zahraničného dopytu a ďalších fiškálnych opatrení.



Banka však zároveň varovala pred veľkou neistotou v dôsledku vplyvu pandémie na domácu a zámorské ekonomiky. Uviedla tiež, že vývoz a priemyselná výroba sa naďalej zvyšujú napriek problémom v dodávateľských reťazcoch.