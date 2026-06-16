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Japonská centrálna banka zdvihla úroky najvyššie od roku 1995
Banka uviedla, že cieľom jej kroku je zabrániť tomu, aby energetický šok vyvolaný vojnou v Iráne viedol k širšej inflácii.
Autor TASR
Tokio 16. júna (TASR) - Japonská centrálna banka na utorkovom zasadaní zvýšila svoju kľúčovú krátkodobú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na úroveň 1 %. Sadzba sa tak v súlade s očakávaniami trhu dostala na najvyššiu úroveň od septembra 1995. Za jej zvýšenie hlasovalo sedem predstaviteľov Bank of Japan, proti bol jeden. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Banka uviedla, že cieľom jej kroku je zabrániť tomu, aby energetický šok vyvolaný vojnou v Iráne viedol k širšej inflácii. Ide o prvé zvýšenie úrokov japonskej centrálnej banky od decembra minulého roka. Proti hlasoval člen bankovej rady Asada Toičiro s odôvodnením, že riziko inflácie je menšie ako riziko ohrozenia výroby a zamestnanosti.
Bank of Japan vo vyhlásení uviedla, že základná inflácia by sa mohla v dôsledku rastúcich cien energií zrýchliť nad želanú úroveň 2 %. Dodala, že nastavenie menovej politiky v krajine napriek zvýšeniu úrokov zostáva voľné a bude naďalej podporovať hospodársku aktivitu. Banka poznamenala, že bude pozorne sledovať vplyv konfliktu na Blízkom východe na japonskú ekonomiku a úroky opäť zvýši, ak si to vyžiada vývoj ekonomiky, cien a finančných podmienok.
Banka uviedla, že cieľom jej kroku je zabrániť tomu, aby energetický šok vyvolaný vojnou v Iráne viedol k širšej inflácii. Ide o prvé zvýšenie úrokov japonskej centrálnej banky od decembra minulého roka. Proti hlasoval člen bankovej rady Asada Toičiro s odôvodnením, že riziko inflácie je menšie ako riziko ohrozenia výroby a zamestnanosti.
Bank of Japan vo vyhlásení uviedla, že základná inflácia by sa mohla v dôsledku rastúcich cien energií zrýchliť nad želanú úroveň 2 %. Dodala, že nastavenie menovej politiky v krajine napriek zvýšeniu úrokov zostáva voľné a bude naďalej podporovať hospodársku aktivitu. Banka poznamenala, že bude pozorne sledovať vplyv konfliktu na Blízkom východe na japonskú ekonomiku a úroky opäť zvýši, ak si to vyžiada vývoj ekonomiky, cien a finančných podmienok.