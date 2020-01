Japonská centrálna banka zlepšila odhad rastu ekonomiky

Tokio 21. januára (TASR) - Japonská centrálna banka mierne zlepšila prognózu vývoja japonskej ekonomiky v tomto, budúcom aj nasledujúcom fiškálnom roku, menovú politiku však ponechala nezmenenú.



Bank of Japan (BOJ) po skončení dvojdňového zasadnutia menového výboru oznámila, že aj naďalej ponecháva v platnosti súčasnú mimoriadne uvoľnenú menovú politiku. Zároveň dodala, že "ak to bude potrebné, nebude váhať a monetárnu politiku ešte viac uvoľní". Zlepšila však odhad rastu ekonomiky vo fiškálnom roku 2019/2020, ktorý sa skončí v marci, ako aj odhad v nasledujúcom a ďalšom roku.



Ako uviedla, ekonomika by mala za súčasný fiškálny rok vzrásť o 0,8 %, zatiaľ čo v pôvodnej prognóze z októbra uvádzala banka rast na úrovni 0,6 %. Banka zlepšila aj prognózu na fiškálny rok 2020/2021, ktorý sa začne v apríli. Pôvodne počítala s rastom o 0,7 %, teraz odhaduje, že ekonomika by mohla vzrásť o 0,9 %.



Zároveň očakáva vyšší než pôvodne odhadovaný rast aj v roku 2021/2022. Zatiaľ čo pôvodný odhad poukazoval na 1-percentný rast, najnovšie BOJ počíta s rastom o 1,1 %.



K zlepšeniu prognózy prispel najmä vládny balík ekonomických stimulov, ktorý pomohol vykompenzovať vplyv zvýšenia dane z obratu. Tá sa od októbra zvýšila z 8 % na 10 %.



Okrem vládnych stimulov prognózy centrálnej banky mohla ovplyvniť predbežná obchodná dohoda medzi Čínou a USA, ktorú predstavitelia najväčších svetových ekonomík podpísali minulý týždeň vo Washingtone. Navyše, aj situácia na Blízkom východe neeskalovala po zabití iránskeho generála Kásema Solejmáního Američanmi do takej miery, ako sa mnohí obávali a región sa zatiaľ prudkému vzostupu násilia vyhol.