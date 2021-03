Japonská centrálna banka zvýši podiel žien na manažérskych postoch

Tokio 23. marca (TASR) - Japonská centrálna banka plánuje do dvoch rokov posilniť postavenie žien v inštitúcii. Bank of Japan (BOJ) patrí v tejto oblasti k inštitúciám s najhoršími údajmi, avšak ani najnovší plán podľa údajov agentúry Reuters nie je príliš ambiciózny.



V rámci správy Svetového ekonomického fóra (WEF) o rovnosti pohlaví z roku 2020 patrí Japonsku zo 153 krajín až 121. miesto. Aj japonská centrálna banka v tomto smere výrazne zaostáva za centrálnymi bankami iných krajín. Napríklad, na rozdiel od Európskej centrálnej banky (ECB) alebo amerického Federálneho rezervného systému (Fed) centrálnu banku v Japonsku počas jej takmer 140-ročnej histórie nikdy neviedla žena. Aj v menovej rade je pozícia žien slabá a z deviatich členov je iba jedna žena.



Banka preto v utorok predstavila plán, v rámci ktorého chce do dvoch rokov podiel žien v manažérskych pozíciách inštitúcie zvýšiť. Ako však uviedla agentúra Reuters, ak sa aj plán zrealizuje, k veľkým zmenám stále nedôjde. Zo súčasných 6 % by sa podiel žien na manažérskych postoch BOJ mal do konca roka 2023 zvýšiť na 10 %. Na porovnanie, v ECB dosahuje podiel žien v manažérskych pozíciách približne 30 %.