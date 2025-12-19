< sekcia Ekonomika
Japonská centrálna banka zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu
Tá sa tak dostala na najvyššiu úroveň za posledných 30 rokov.
Autor TASR
Tokio 19. decembra (TASR) - Japonská centrálna banka zvýšila v piatok hlavnú úrokovú sadzbu. Tá sa tak dostala na najvyššiu úroveň za posledných 30 rokov. Informovala o tom britská spoločnosť BBC.
Bank of Japan (BoJ) na poslednom tohtoročnom zasadnutí oznámila, že kľúčovú úrokovú sadzbu zvyšuje o 25 bázických bodov na približne 0,75 %. To znamená najvyššiu hlavnú úrokovú sadzbu od roku 1995. Rozhodnutie centrálnej banky nie je najlepšou správou pre novú japonskú premiérku Sanae Takaičiovú, ktorá podporuje voľnejšiu menovú politiku, najmä pre udržiavanie obsluhy dlhu na znesiteľnej úrovni.
Zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby by malo posilniť japonský jen, čo by malo viesť k zmierneniu inflácie, keďže sa znížia náklady na dovoz tovarov zo zahraničia. Takaičiová má záujem na zmiernení rastu spotrebiteľských cien, na druhej strane, vyššie úrokové sadzby zvyšujú vládne náklady na obsluhu dlhu.
Podľa v piatok zverejnených údajov štatistikov vzrástli jadrové spotrebiteľské ceny v Japonsku v novembri medziročne o 3 %, čo je rovnaká jadrová inflácia ako v októbri. Celková inflácia sa zmiernila z 3 % na 2,9 %, stále je však vysoko nad 2-percentným inflačným cieľom centrálnej banky.
Hlavný stratég spoločnosti Mizuho Šoki Omori však pre BBC povedal, že zvýšenie kľúčovej úrokovej sadzby infláciu príliš nezmierni. Menové trhy totiž s týmto krokom centrálnej banky počítali.
Podľa väčšiny ekonómov by centrálna banka mala vo zvyšovaní úrokových sadzieb pokračovať aj na budúci rok, v ktorom očakávajú zvýšenie hlavnej sadzby na 1 %. Na druhej strane, Šigeto Nagai z Oxford Economics upozorňuje, že postoj premiérky Takaičiovej k menovej politike bude centrálnej banke ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb sťažovať. „Bank of Japan bude potrebovať čas, pravdepodobne šesť mesiacov, aby odsledovala vplyv súčasného zvýšenia úrokových sadzieb na reálnu ekonomiku. Až potom urobí finálny krok,“ dodal Nagai.
