Japonská centrálna banka zvýšila prognózu inflácie

Tokio 18. januára (TASR) – Japonská centrálna banka v utorok revidovala smerom nahor svoju prognózu vývoja inflácie a upravila aj odhad rastu ekonomiky. Ponúkla pritom optimistickejší pohľad na ekonomiku ako pred tromi mesiacmi. Zároveň ponechala svoju ultra voľnú menovú politiku bez zmeny a odôvodnila to pretrvávajúcou neistotou v súvislosti s vývojom pandémie nového koronavírusu.



Napriek tomu, že spotrebiteľské ceny v iných ekonomikách rýchlo rastú, japonská inflácia zostáva relatívne slabá a stále hlboko pod dlhodobým cieľom Bank of Japan (BoJ) na úrovni 2 %.



Vo štvrťročnej správe o vývoji cien a ekonomiky centrálna banka najnovšie predpovedá infláciu za celý budúci fiškálny rok do konca marca 2023 na úrovni 1,1 % namiesto 0,9 % v predchádzajúcej prognóze. Dôvodom je zdražovanie komodít. Mierne zvýšila aj svoju prognózu inflácie na fiškálny rok 2022/2023 na 1,1 % z 1 %.



„Riziká pre ceny sú vo všeobecnosti vyvážené,“ uviedla BoJ v kvartálnej správe. V októbri pritom ešte tvrdila, že riziká sú vychýlené smerom nadol.



Pokiaľ ide o japonskú ekonomiku, BoJ uviedla, že jej „zotavenie je čoraz jasnejšie“, keďže sa škody spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19 zmiernili. To signalizuje, že nedávny nárast nových prípadov ochorenia na variant omikron postupuje rýchlo. Aj toto bolo to pozitívnejšie hodnotenie ako v októbri.



BoJ v správe znížila prognózu rastu ekonomiky v aktuálnom fiškálnom roku do konca marca 2022 na 2,8 % z predchádzajúcich 3,4 %, keďže obmedzenie aktivity v rámci boja proti pandémii utlmilo spotrebu a ovplyvnilo dodávateľské reťazce, čo zasiahlo produkciu.



V novom roku 2022/2023 však očakáva zrýchlenie hospodárskeho rastu na 3,8 % (namiesto na 2,9 %) a v ďalšom roku 2023/2024 zase spomalenie na 1,1 %.



„Riziká pre ekonomickú aktivitu sú zatiaľ vychýlené smerom nadol, najmä v dôsledku vplyvu ochorenia COVID-19,“ dodala banka.



Centrálna banka si zachovala svoj dlhodobý cieľ 2 %, ktorý je aj napriek dlhoročnému úsiliu a globálnemu rastu cien stále ďaleko.