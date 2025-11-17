Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Japonská ekonomika klesla, keďže jej export zasiahli clá v USA

Návštevníci hrajú videohry v tokijskej národnej záhrade Gaien v Tokiu, utorok, 4. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Trump na jar zaviedol vyššie clá na dovoz z mnohých krajín. Firmy sa preto pred clami snažili urýchliť vývoz, čo nafúklo niektoré zo skorších údajov o exporte.

Autor TASR
Tokio 17. novembra (TASR) - Japonská ekonomika v 3. štvrťroku 2025 klesla, keďže clá prezidenta Donalda Trumpa zasiahli vývoz z krajiny a súkromné investície boli slabé. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnila vláda v Tokiu. TASR o tom informuje na základe správy AP.

Podľa týchto údajov sa hrubý domáci produkt (HDP) Japonska v období júl - september 2025 znížil medziročne o 1,8 % a medzikvartálne o 0,4 %. Bol to prvý medzikvartálny pokles HDP po šiestich štvrťrokoch rastu. Na ilustráciu, v období apríl až jún stúpol HDP Japonska po revízii o 0,6 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom a v 1. štvrťroku sa zvýšil medzikvartálne o 0,2 %.

Vývoz z Japonska za tri mesiace do konca septembra 2025 klesol medziročne o 4,5 %.

Dovoz za tretí kvartál klesol o 0,1 %. Súkromná spotreba sa počas štvrťroka zvýšila len mierne, o 0,1 %.

Clá sú veľkou ranou pre japonskú ekonomiku závislú od exportu, na čele s automobilkami ako Toyota Motor. Mnohí japonskí výrobcovia presunuli alebo presúvajú výrobu do zahraničia, aby sa vyhli vplyvu ciel a iných obmedzení.

USA zaviedli clo vo výške 15 % na takmer všetok japonský dovoz. To je menej ako pôvodný Trumpov plán na clo vo výške 25 %.

Predbežné údaje za tento štvrťrok a prieskumy podnikateľskej dôvery však naznačujú, že výkon ekonomiky by sa v nasledujúcich mesiacoch mohol zlepšiť a centrálna banka (Bank of Japan) by mohla začiatkom roka 2026 obnoviť zvyšovanie úrokových sadzieb.
