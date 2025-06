Japonská ekonomika klesla v 1. štvrťroku menej, ako sa čakalo

Tokio 9. júna (TASR) - Japonská ekonomika klesla v 1. štvrťroku 2025 menej, ako naznačil predbežný odhad. Ukázali to v pondelok spresnené vládne údaje, pričom údaje o spotrebe boli revidované smerom nahor v čase, keď neistota okolo amerických ciel zastiera vyhliadky štvrtej najväčšej svetovej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Hrubý domáci produkt (HDP) Japonska sa v prvých troch mesiacoch 2025 znížil medziročne o 0,2 % a nie o 0,7 %, ako signalizoval predbežný odhad.



Napriek revízii smerom nahor je to však výrazné zhoršenie po náraste HDP o 2,2 % v predchádzajúcom, 4. štvrťroku a predstavuje to prvý medziročný pokles japonskej ekonomiky za jeden rok.



Revízia tak len málo rozptýlila obavy analytikov, že japonská ekonomika strácala dynamiku ešte predtým, ako americký prezident Donald Trump najprv 2. apríla oznámil svoje tzv. recipročné clá pre Japonsko, ktoré následne na 90 dní odložil, aby umožnil rokovania o dohode.



Štatistiky ukázali, že v medzikvartálnom porovnaní HDP Japonska v období január-marec stagnoval. Kapitálové výdavky pritom vzrástli o 1,1 %, ale zahraničný dopyt klesol medzikvartálne o 0,8 %. A súkromná spotreba, ktorá predstavuje viac ako polovicu japonskej ekonomiky, sa zvýšila o 0,1 %. Prekonala síce rýchly odhad, ktorý naznačoval, že bude stagnovať, ale jej rast bol len veľmi mierny.



Japonsku hrozí od júla americké clo vo výške 24 %, ak nedosiahne s Washingtonom dohodu o nižšej sadzbe. Automobilový priemysel, najväčší v Japonsku, však už čelí v USA clu vo výške 25 %.