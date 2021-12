Japonská ekonomika klesla v 3. štvrťroku o 3,6 %

Tokio 8. decembra (TASR)- Japonská ekonomika v 3. štvrťroku klesla viac, ako naznačil predbežný odhad. Prispeli k tomu slabšie výdavky aj obchod. Oznámil to v stredu úrad vlády.



Podľa vládnych údajov sa hrubý domáci produkt (HDP) Japonska v 3. štvrťroku 2021 znížil medziročne o 3,6 %. To je horší výsledok ako jeho pokles o 3 % pri rýchlom odhade a ostro kontrastuje s nárastom HDP o 2 % v predchádzajúcom 2. štvrťroku.



V medzikvartálnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy HDP Japonska v období júl-september klesol o 0,9 % namiesto o 0,8 % pri predbežnom odhade a po náraste o 0,4 % v 2. štvrťroku.



Pokles odzrkadľoval najmä vyhlásenie výnimočného stavu pre pandémiu ochorenia COVID-19, ako aj globálnu polovodičovú krízu, pričom spotreba domácností po náraste v 2. štvrťroku v období júl-september výrazne klesla a podnikové investície sa po prvý raz za rok znížili. Aj export klesol prvýkrát za päť kvartálov a dovoz sa znížil prvýkrát po roku.



Konkrétne, spotreba domácností klesla viac, ako sa pôvodne očakávalo, a to o 1,4 % namiesto o 1,2 % a po náraste 0,6 % v 2. štvrťroku. Spotreba vlády medzitým vzrástla o 1 %, ale verejné investície klesli o 2 % a znížili sa aj podnikové investície, o 2,3 %. Príspevok čistého zahraničného dopytu k HDP bol nulový, keďže export klesol o 0,9 % a import o 1 % .



Vládne údaje tiež ukázali, že mzdy sa v 3. kvartáli znížili o 0,4 % namiesto toho, aby rástli o 0,1 %, ako sa uvádzalo skôr.