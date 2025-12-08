< sekcia Ekonomika
Japonská ekonomika klesla v 3. štvrťroku viac, ako sa čakalo
Kapitálové výdavky sa podľa aktualizovaných údajov znížili o 0,2 %, hoci pôvodne vláda počítala s ich nárastom o 1 %.
Autor TASR
Tokio 8. decembra (TASR) - Japonská ekonomika zaznamenala v 3. štvrťroku výraznejší pokles, ako sa pôvodne odhadovalo. Hrubý domáci produkt (HDP) sa podľa aktualizovaných údajov, ktoré zverejnil v pondelok úrad vlády v Tokiu, medziročne znížil o 2,3 %, zatiaľ čo predbežný odhad poukazoval na pokles o 1,8 %. K revízii prispeli najmä spresnené údaje o poklese kapitálových výdavkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Revidované údaje budú mať pravdepodobne len minimálny vplyv na rozhodovanie japonskej centrálnej banky, ktorá by mala budúci týždeň zvýšiť úrokové sadzby, uviedli ekonómovia spoločnosti Nomura Securities. Medzikvartálne sa HDP Japonska podľa revidovaných údajov zmenšil o 0,6 % namiesto pôvodne uvádzaného poklesu o 0,4 %. Súkromná spotreba, ktorá tvorí viac ako polovicu výkonu hospodárstva, sa v období júl až september 2025 zvýšila o 0,2 %, zatiaľ čo prvý odhad uvádzal pokles o 0,1 %. Kapitálové výdavky sa podľa aktualizovaných údajov znížili o 0,2 %, hoci pôvodne vláda počítala s ich nárastom o 1 %.
V septembri Spojené štáty zaviedli 15-percentné základné clo na takmer všetok japonský tovar, pričom pôvodne plánovali zaviesť clo vo výške 27,5 % na automobily a 25-percentnú sadzbu na väčšinu ostatných tovarov. Predbežné údaje za štvrtý štvrťrok a najaktuálnejšie prieskumy podnikateľskej dôvery naznačujú, že štvrtá najväčšia ekonomika sveta by sa v závere tohto roka mohla vrátiť k rastu, aj keď vývoz pravdepodobne zostane pod tlakom v dôsledku amerických ciel.
