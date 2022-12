Japonská ekonomika na budúci rok zrejme upadne do recesie

Tokio 7. decembra (TASR) - Japonská ekonomika by sa mohla na budúci rok dostať do recesie, prognózuje poradenská spoločnosť Capital Economics. Dôvodom bude spomalenie vývozu. TASR o tom informuje na základe správy CNCB.



"Myslíme si, že japonská ekonomika vstúpi do recesie niekedy na budúci rok," uviedol hlavný ekonóm Capital Economics Marcel Thieliant pre CNBC. Recesia bude "spôsobená najmä znížením vývozu" a opatrnosťou, ktorá sa podľa Thielianta tradične zvyšuje, keď vývoz klesá.



Deficit zahraničnej obchodnej bilancie Japonska dosiahol v októbri 15 miliárd USD (14,26 miliardy eur) a prekonal očakávania. Medziročné tempo rastu exportu sa spomalilo na 25,3 % z 28,9 % v septembri. Import v októbri vyskočil o 53,5 % po zvýšení o 45 % v predchádzajúcom mesiaci.



Thieliant tiež očakáva, že japonská centrálna banka BoJ nezmení svoju extrémne uvoľnenú menovú politiku a nezačne zvyšovať úrokové sadzby predovšetkým z dôvodu obáv z recesie. "V tomto prostredí by bolo veľmi odvážne sprísňovať menovú politiku," uviedol Thieliant.



(1 EUR = 1,0516 USD)