Japonská ekonomika rástla v 2. kvartáli rýchlejšie, než sa čakalo
V medziročnom porovnaní HDP v 2. kvartáli expandoval o 1,0 % po +0,6 % (pôvodne -0,2 %) v predchádzajúcich troch mesiacoch. Ekonómovia prognózovali len +0,4 %.
Tokio 15. augusta (TASR) - Japonská ekonomika expandovala v uplynulom kvartáli rýchlejšie, než sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Hrubý domáci produkt (HDP) Japonska v 2. štvrťroku na sezónne očistenej báze medzikvartálne vzrástol o 0,3 % po zvýšení o 0,1 % (revízia z +0,0 %) v prvých troch mesiacoch 2025, uviedol na základe predbežných údajov úrad vlády. Ekonómovia počítali s nárastom o 0,1 %.
V medziročnom porovnaní HDP v 2. kvartáli expandoval o 1,0 % po +0,6 % (pôvodne -0,2 %) v predchádzajúcich troch mesiacoch. Ekonómovia prognózovali len +0,4 %.
Kapitálové výdavky medzikvartálne stúpli o 1,3 % po +1 % v 1. štvrťroku. Ekonómovia očakávali ich zvýšenie len o 0,5 %. Zahraničný dopyt medzikvartálne vzrástol o 0,3 % a súkromná spotreba o 0,2 %.
