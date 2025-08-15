Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. august 2025Meniny má Marcela
< sekcia Ekonomika

Japonská ekonomika rástla v 2. kvartáli rýchlejšie, než sa čakalo

.
Šanóny, ilustračné foto z 5.4.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V medziročnom porovnaní HDP v 2. kvartáli expandoval o 1,0 % po +0,6 % (pôvodne -0,2 %) v predchádzajúcich troch mesiacoch. Ekonómovia prognózovali len +0,4 %.

Autor TASR
Tokio 15. augusta (TASR) - Japonská ekonomika expandovala v uplynulom kvartáli rýchlejšie, než sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.

Hrubý domáci produkt (HDP) Japonska v 2. štvrťroku na sezónne očistenej báze medzikvartálne vzrástol o 0,3 % po zvýšení o 0,1 % (revízia z +0,0 %) v prvých troch mesiacoch 2025, uviedol na základe predbežných údajov úrad vlády. Ekonómovia počítali s nárastom o 0,1 %.

V medziročnom porovnaní HDP v 2. kvartáli expandoval o 1,0 % po +0,6 % (pôvodne -0,2 %) v predchádzajúcich troch mesiacoch. Ekonómovia prognózovali len +0,4 %.

Kapitálové výdavky medzikvartálne stúpli o 1,3 % po +1 % v 1. štvrťroku. Ekonómovia očakávali ich zvýšenie len o 0,5 %. Zahraničný dopyt medzikvartálne vzrástol o 0,3 % a súkromná spotreba o 0,2 %.
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške