Japonská ekonomika rástla v 2. štvrťroku pomalšie, ako sa čakalo

Tokio 8. septembra (TASRP) - Japonská ekonomika rástla v 2. štvrťroku pomalšie, ako signalizoval predbežný odhad. Mzdy v júli klesli. To spochybňuje prognózy centrálnej banky, že solídny domáci dopyt udrží ekonomiku krajiny na ceste k zotaveniu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Podľa spresnených údajov sa hrubý domáci produkt (HDP) tretej najväčšej svetovej ekonomiky za tri mesiace do konca júna zvýšil medzikvartálne o 1,2 %. Podľa rýchleho odhadu mal vzrásť o 1,5 %, čo by bolo najväčšie tempo od 4. štvrťroka 2020. K revízii HDP smerom nadol prispeli slabý domáci dopyt a firemné investície.



Nový revidovaný výsledok zaostal tiež za odhadmi ekonómov na úrovni 1,4 %.



Japonské domácnosti a podniky čelia inflácii a prudko rastúcim nákladom na energie. Domáci dopyt tak klesol o 0,6 % namiesto o 0,3 % pri predbežných údajoch. Kapitálové investície podnikov sa znížili o 1 %, hoci rýchly odhad naznačoval, že sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom nezmenili.



Vládne výdavky medzitým stagnovali, zatiaľ čo podľa pôvodného odhadu mali stúpnuť o 0,1 %. Čistý obchod zároveň pozitívne prispel k HDP, keďže vývoz ožil a vzrástol o 3,1 %, ale dovoz klesol, už tretí štvrťrok po sebe, a to o 4,4 %.



V medziročnom porovnaní japonská ekonomika vzrástla v apríli až júni o 4,8 %, namiesto pôvodne odhadovaných 6 %. Ekonómovia pritom očakávali revíziu jej rastu na 5,5 %.



Separátne údaje ukázali, že reálne mzdy upravené o infláciu v júli klesali už 16. mesiac v rade, čo je zlé pre spotrebu, keďže domácnosti naďalej pociťujú tlak z rastúcich cien.