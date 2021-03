Japonská ekonomika rástla vo 4. štvrťroku slabším tempom

Tokio 9. marca (TASR) - Japonská ekonomika vzrástla vo 4. kvartáli minulého roka o necelých 12 %. V porovnaní s predbežným odhadom sa tempo rastu spomalilo, keď rýchly odhad poukazoval na rast o takmer 13 %. Ešte prudšie spomalenie rastu to znamená oproti vývoju v 3. kvartáli, v ktorom japonská ekonomika zaznamenala rast na úrovni takmer 23 %.



Ako v utorok uviedol japonský úrad vlády, hrubý domáci produkt (HDP) Japonska vzrástol v období od októbra do konca decembra anualizovane o 11,7 %. Zaostal tak za predbežným odhadom, ktorý poukazoval na rast na úrovni 12,7 % a výrazne za rastom v 3. kvartáli, keď japonská ekonomika vzrástla o 22,9 %.



Na porovnanie, v 2. štvrťroku zaznamenala japonská ekonomika rekordný pokles o 29,3 %. Bol to pokles tretí kvartál po sebe.



Horšie údaje vykázala ekonomika za 4. kvartál aj v porovnaní s odhadmi ekonómov oslovených agentúrou Reuters. Tí počítali s miernym zrýchlením rastu oproti predbežnému odhadu na 12,8 %.



Ekonomiku priaznivo ovplyvnil export, najmä v dôsledku zvýšeného dopytu zo strany Číny. Tá je najväčším obchodným partnerom Japonska. Na druhej strane, horšie sa vyvíjala súkromná spotreba.



Vývoj vo 4. kvartáli minulého roka viedol k celoročnému poklesu ekonomiky Japonska o 4,8 %. Ako uviedla agentúra DPA, bol to prvý ročný pokles japonskej ekonomiky za posledných 11 rokov, pod čo sa okrem pandémie nového koronavírusu podpísalo aj zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH).