Japonská ekonomika sa v 1. štvrťroku prepadla do recesie

Tokio 18. mája (TASR) - Japonsko sa v 1. štvrťroku prepadlo do recesie, pretože pandémia nového koronavírusu a zvýšenie spotrebnej dane tvrdo zasiahli tretiu najväčšiu ekonomiku sveta.



Hrubý domáci produkt (HDP) Japonska sa v prvých troch mesiacoch 2020 znížil medzikvartálne o 0,9 % po poklese o 1,8 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Ukázal to v pondelok predbežný odhad, ktorý zverejnil úrad vlády.



Pokles HDP dva kvartály po sebe tak znamená technickú recesiu. Analytici však očakávali o niečo horší výsledok, a to medzikvartálne zníženie HDP v období január - marec o 1,2 %.



V medziročnom porovnaní HDP Japonska v prvých troch mesiacoch 2020 klesol o 3,4 %. Aj tento výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí počítali s jeho znížením o 4,6 % po revidovanom páde o 7,3 % (z pôvodných 7,1 %) v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Predbežné údaje ďalej ukázali, že kapitálové výdavky sa v 1. kvartáli v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znížili o 0,5 %, zatiaľ čo analytici odhadovali, že klesnú o 1,5 %.



Externý dopyt klesol o 0,2 %. V tomto prípade ekonómovia očakávali jeho stagnáciu po raste o 0,5 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.