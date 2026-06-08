< sekcia Ekonomika
Japonská ekonomika sa v 1. štvrťroku medzikvartálne posilnila o 0,5 %
Potvrdil sa tak predbežný odhad.
Autor TASR
Tokio 8. júna (TASR) - Japonský hrubý domáci produkt v prvom štvrťroku medzikvartálne vzrástol o 0,5 % po tom, ako sa počas októbra až decembra oproti predošlým trom mesiacom zväčšil o 0,2 %. Potvrdil sa tak predbežný odhad. Uviedol to v pondelok japonský úrad vlády. Rast počas januára až marca bol najsilnejší za ostatný rok a prekonal očakávania trhu, ktorý predpokladal rast iba o 0,3 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Súkromná spotreba v Japonsku sa v prvom štvrťroku medzikvartálne zvýšila 0,3 % vďaka stabilnému rastu miezd. Verejné investície sa zvýšili 1,5 %. Bol to ich prvý rast za tri štvrťroky, pričom bol výsledkom výdavkov na infraštruktúru. Zahraničný obchod rast ekonomiky ovplyvnil pozitívne. Export sa totiž posilnil o 1,8 % po raste o 0,2 % vo štvrtom kvartáli vlaňajška. Pomohol tomu silný dopyt po automobiloch v zahraničí. Japonský import stúpol menej výrazne, a to o 0,4 % po stagnácii vo štvrtom kvartáli. Vládne výdavky stúpli o 0,3 %. Podnikové investície však o 0,7 % klesli v dôsledku vyšších úrokových sadzieb a oslabenia podnikateľskej nálady.
V porovnaní s prvým štvrťrokom minulého roka sa japonská ekonomika počas januára až marca zväčšila o 1,8 %. Tempo jej medziročného rastu bolo slabšie v porovnaní s prvým odhadom, ktorý naznačoval, že sa posilnila o 2,1 %. Rast však prekonal očakávania trhu, že medziročne sa hospodárstvo krajiny zväčší len o 1,3 %.
Súkromná spotreba v Japonsku sa v prvom štvrťroku medzikvartálne zvýšila 0,3 % vďaka stabilnému rastu miezd. Verejné investície sa zvýšili 1,5 %. Bol to ich prvý rast za tri štvrťroky, pričom bol výsledkom výdavkov na infraštruktúru. Zahraničný obchod rast ekonomiky ovplyvnil pozitívne. Export sa totiž posilnil o 1,8 % po raste o 0,2 % vo štvrtom kvartáli vlaňajška. Pomohol tomu silný dopyt po automobiloch v zahraničí. Japonský import stúpol menej výrazne, a to o 0,4 % po stagnácii vo štvrtom kvartáli. Vládne výdavky stúpli o 0,3 %. Podnikové investície však o 0,7 % klesli v dôsledku vyšších úrokových sadzieb a oslabenia podnikateľskej nálady.
V porovnaní s prvým štvrťrokom minulého roka sa japonská ekonomika počas januára až marca zväčšila o 1,8 %. Tempo jej medziročného rastu bolo slabšie v porovnaní s prvým odhadom, ktorý naznačoval, že sa posilnila o 2,1 %. Rast však prekonal očakávania trhu, že medziročne sa hospodárstvo krajiny zväčší len o 1,3 %.