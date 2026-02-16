< sekcia Ekonomika
Japonská ekonomika sa vo 4. štvrťroku zväčšila o 0,2 %
Autor TASR
Tokio 16. februára (TASR) - Japonsko v závere minulého roka obnovilo mierny hospodársky rast. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny sa vo štvrtom štvrťroku 2025 v medziročnom porovnaní zväčšil o 0,2 % po poklese o 2,6 % v predchádzajúcom kvartáli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Medzikvartálne sa ekonomika za tri mesiace do konca decembra zväčšila o 0,1 % po poklese o 0,7 % v treťom štvrťroku. Podľa údajov, ktoré zverejnil v pondelok úrad vlády v Tokiu, k rastu prispela súkromná spotreba a investície. Za celý rok 2025 ekonomika vzrástla o 1,1 % po poklese o 0,2 % v roku 2024.
V novembri japonská vláda presadila balík hospodárskych stimulov v objeme 21,3 bilióna jenov (117,14 miliardy eur). Program zahŕňa energetické dotácie, hotovostné dávky a investičné stimuly v strategických oblastiach, ako sú výroba polovodičov a rozvoj umelej inteligencie. Vláda zvýšila aj obranný rozpočet, čím reagovala na zintenzívnené vojenské aktivity susednej Číny.
(1 EUR = 181,83 JPY)
