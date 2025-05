Japonská ekonomika v 1. štvrťroku viac, ako sa čakalo

Tokio 16. mája (TASR) - Japonská ekonomika v 1. štvrťroku 2025 klesla a viac, ako analytici očakávali. Vyplýva to z predbežných údajov, ktoré v piatok zverejnil úrad vlády. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.



Hrubý domáci produkt (HDP) Japonska sa v prvých troch mesiacoch 2025 po úprave o sezónne vplyvy znížil o 0,2 % v porovnaní s predchádzajúcim 4. štvrťrokom, keď medzikvartálne vzrástol o 0,6 %.



Bol to prvý pokles HDP za rok, od 1. štvrťroka 2025. A väčší, než o 0,1 %, ktoré predpovedali analytici. Prispeli k tomu obavy z vplyvu colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa a slabý dopyt zo strany hlavných obchodných partnerov vrátane Číny. Súkromná spotreba, ktorá predstavuje viac ako polovicu ekonomického výkonu Japonska, v sledovanom období stagnovala. A po raste v predchádzajúcich troch štvrťrokoch stagnovali aj vládne výdavky. Vývoz, ktorý podporuje hospodársky rast, sa v 1. štvrťroku znížil o 0,6 %, zatiaľ čo dovoz vzrástol o 2,9 %.



V medziročnom porovnaní sa HDP Japonska v prvých troch mesiacoch 2025 znížil o 0,7 %. Aj tento výsledok bol horší než jeho pokles o 0,2 %, ktorý predpovedali analytici, a predstavuje prudkú zmenu po smerom nahor revidovanom náraste o 2,4 % v 4. štvrťroku.



Štvrtá najväčšia svetová ekonomika sa snaží rokovať s USA o zmiernení ciel. Jej problémy sú však hlbšie. S poklesom domáceho a zahraničného dopytu ekonomika „zostáva bez hnacej sily“, povedal Jošiki Šinke z Dai-ichi Life Research Institute, podľa ktorého nemožno vylúčiť ani jej recesiu. Tá bude závisieť od tlaku ciel, varoval pred zverejnením údajov.



Začiatkom tohto mesiaca centrálna banka (Bank of Japan, BoJ) zhoršila svoje prognózy hospodárskeho rastu Japonska, pričom poukázala na neistotu, ktorú spôsobujú clá. BoJ najnovšie očakáva, že vo fiškálnom roku 2025/2026, ktorý sa začal 1. apríla, sa HDP Japonska zvýši o 0,5 % namiesto o 1,1 % v predchádzajúcej prognóze.