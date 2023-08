Japonská ekonomika v 2. kvartáli medziročne vzrástla o 6 %

Tokio 15. augusta (TASR) - Japonská ekonomika rástla v v trojmesačnom období od apríla do júna oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo. Vysoký export áut a prílev turistov pomohli vykompenzovať spomalenie zotavovania spotrebiteľských výdavkov.



Hrubý domáci produkt v 2. kvartáli medziročne expandoval o 6 % po zvýšení o 3,7 % v prvých troch mesiacoch, uviedol úrad vlády. Ekonómovia prognózovali nárast o 3,1 %. To bol najprudší nárast japonskej ekonomiky od posledného štvrťroka 2020.



V medzikvartálnom porovnaní si HDP polepšil o 1,5 %, pričom ekonómovia počítali so zvýšením len o 0,8 %.



Celkové údaje o HDP maskujú základnú slabosť v sektore domácností. Šéf oddelenia spoločnosti Capital Economics pre ázijsko-pacifickú oblasť Marcel Thieliant si myslí, že vysoká dynamika expanzie poháňanej exportom sa pravdepodobne neudrží.



Súkromná spotreba, na ktorú pripadá viac ako polovica ekonomickej aktivity, v období od apríla do júna medzikvartálne klesla o 0,5 %, keďže nárast cien mal negatívny vplyv na predaj potravín a domácich spotrebičov.



Kapitálové výdavky stagnovali po náraste o 1,8 % v predchádzajúcom štvrťroku. Ekonómovia počítali s ich zvýšením o 0,4 %.