Japonská ekonomika v 3. kvartáli klesla výraznejšie, ako sa čakalo

Tokio 15. novembra (TASR) - Po dvoch štvrťrokoch rastu zaznamenala japonská ekonomika v 3. štvrťroku medzikvartálny pokles, pričom tempo poklesu výrazne prekonalo očakávania. Vývoj ekonomiky ovplyvnila najmä domáca spotreba, ktorá sa na výkone hospodárstva podieľa viac než polovicou. Navyše, horšie sa vyvíjal aj export. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálov RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili rýchly odhad japonskej vlády.



Hrubý domáci produkt (HDP) Japonska, tretej najväčšej ekonomiky sveta, klesol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,5 %. Je to prvý pokles od 4. štvrťroka 2022, v ktorom ekonomika klesla o 0,1 %. V 1. kvartáli tohto roka zaznamenala japonská ekonomika rast o 0,9 % a v 2. štvrťroku o 1,1 %.



Vývoj ekonomiky bol tak v ostatnom štvrťroku omnoho horší, než sa čakalo. Ekonómovia s poklesom počítali, očakávali však, že bude iba mierny a dosiahne 0,1 %.



Výsledky ovplyvnila najmä slabá súkromná spotreba, ktorá v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom stagnovala. Očakával sa pritom rast o 0,2 %. Kapitálové výdavky v 3. kvartáli nečakane klesli, a to výraznejšie než v 2. štvrťroku. Pokles dosiahol 0,6 % oproti poklesu v predchádzajúcom štvrťroku na úrovni 0,1 %, pričom analytici počítali s rastom o 0,3 %. Okrem toho, verejné investície klesli prvýkrát za tri štvrťroky, a to o 0,5 %.



Ani obchod japonskú ekonomiku nepodporil. Export vzrástol o 0,5 %, zatiaľ čo v 2. kvartáli rast dosiahol 3,9 %. Dovoz sa zvýšil o 1 %, pričom v predchádzajúcom štvrťroku o 3,8 % klesol.



Na anualizovanej báze zaznamenala japonská ekonomika pokles o 2,1 %, pričom analytici počítali s poklesom o 0,6 %. Na porovnanie, v 2, kvartáli ekonomika vzrástla po revízii smerom nadol o 4,5 %. Pôvodne vláda udávala rast za 2. kvartál na úrovni 4,8 %.