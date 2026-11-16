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Japonská ekonomika v treťom štvrťroku medzikvartálne stagnovala
Medziročne sa japonské hospodárstvo počas júla až septembra zmenšilo o 0,1 %.
Autor TASR
Tokio 16. novembra (TASR) - Medzikvartálny rast japonskej ekonomiky sa v treťom štvrťroku zastavil, keďže ju zasiahla inflácia vyvolaná vojnou v Iráne, nepriaznivé počasie a júlové zemetrasenie. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny stagnoval po raste o 0,4 % v predošlom kvartáli a nenaplnili sa očakávania, že sa o 0,1 % posilní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Medziročne sa japonské hospodárstvo počas júla až septembra zmenšilo o 0,1 %. Analytici predpokladali, že sa o 0,2 % posilní. Pretrvávajúca vysoká inflácia vyvolaná konfliktom na Blízkom východe totiž negatívne ovplyvnila spotrebiteľské výdavky a slabý jen zvýšil náklady na dovážané tovary.
Inflácia bez zahrnutia čerstvých potravín sa v septembri prudko zrýchlila a prekonala úroveň 2 %, ktorú chce udržiavať japonská centrálna banka. To bolo čiastočne dôvodom poklesu reálnej súkromnej spotreby v treťom štvrťroku o 0,3 %. Analytik spoločnosti Bloomberg Economics Taro Kimura však predpokladá, že dôvodom slabej súkromnej spotreby bolo aj počasie, „keďže spotrebiteľov od nákupov odrádzali tajfúny a silné dažde“.
Ďalšou brzdou rastu Japonska bol slabý export, a to čiastočne pre zemetrasenie, ktoré v júli zasiahlo ostrov Kjúšú a viedlo k zatvoreniu tovární. Vládne podporné opatrenia a oživenie firemných investícií na udržanie hospodárskeho rastu nestačili.
Šumpei Fudžita zo spoločnosti Mitsubishi UFJ Research and Consulting však pred pondelkovým zverejnením údajov o vývoji japonského HDP uviedol, že „vzhľadom na nepriaznivé vplyvy situácie v Iráne si domáca japonská ekonomika udržiava svoju odolnosť“. Podľa analytikov najnovšie údaje o vývoji ekonomiky pravdepodobne neodradia Bank of Japan od opätovného zvýšenia úrokových sadzieb v decembri, keďže inflačný tlak rastie.
Medziročne sa japonské hospodárstvo počas júla až septembra zmenšilo o 0,1 %. Analytici predpokladali, že sa o 0,2 % posilní. Pretrvávajúca vysoká inflácia vyvolaná konfliktom na Blízkom východe totiž negatívne ovplyvnila spotrebiteľské výdavky a slabý jen zvýšil náklady na dovážané tovary.
Inflácia bez zahrnutia čerstvých potravín sa v septembri prudko zrýchlila a prekonala úroveň 2 %, ktorú chce udržiavať japonská centrálna banka. To bolo čiastočne dôvodom poklesu reálnej súkromnej spotreby v treťom štvrťroku o 0,3 %. Analytik spoločnosti Bloomberg Economics Taro Kimura však predpokladá, že dôvodom slabej súkromnej spotreby bolo aj počasie, „keďže spotrebiteľov od nákupov odrádzali tajfúny a silné dažde“.
Ďalšou brzdou rastu Japonska bol slabý export, a to čiastočne pre zemetrasenie, ktoré v júli zasiahlo ostrov Kjúšú a viedlo k zatvoreniu tovární. Vládne podporné opatrenia a oživenie firemných investícií na udržanie hospodárskeho rastu nestačili.
Šumpei Fudžita zo spoločnosti Mitsubishi UFJ Research and Consulting však pred pondelkovým zverejnením údajov o vývoji japonského HDP uviedol, že „vzhľadom na nepriaznivé vplyvy situácie v Iráne si domáca japonská ekonomika udržiava svoju odolnosť“. Podľa analytikov najnovšie údaje o vývoji ekonomiky pravdepodobne neodradia Bank of Japan od opätovného zvýšenia úrokových sadzieb v decembri, keďže inflačný tlak rastie.