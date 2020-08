Japonská ekonomika zaznamenala v 1. štvrťroku rekordný pokles

Tokio 17. augusta (TASR) – Japonská ekonomika zaznamenala v 1. štvrťroku finančného roka 2020/2021 najvýraznejší pokles v modernej histórii krajiny ako v medzikvartálnom, tak medziročnom porovnaní. Dôvodom je podobne ako v prípade iných ekonomík nový koronavírus, ktorý tvrdo zasiahol do ekonomickej aktivity.



Hrubý domáci produkt Japonska očistený o sezónne vplyvy klesol v období od apríla do konca júna medzikvartálne o 7,8 %. Aj keď rozsah poklesu nie je taký výrazný ako v prípade niektorých ďalších ekonomík, je to najväčší pokles ekonomiky od roku 1980, keď sa začali evidovať prvé porovnateľné údaje. Niektorí analytici označili súčasný pokles ekonomiky za najväčší už od roku 1955, v roku 1980 však došlo k zmene metodiky výpočtu, čo porovnanie s obdobím do roku 1980 komplikuje.



Navyše, ide o tretí kvartál poklesu HDP po sebe. To potvrdzuje prehlbovanie recesie a podľa analytikov sa tak dá očakávať, že vláda bude zvažovať ďalšie stimuly na podporu hospodárstva.



V medziročnom porovnaní klesla japonská ekonomika v období apríl až jún o 27,8 %, keď domáci dopyt klesol o 4,8 % a export sa prepadol o 18,5 %. Pokles dovozu však dosiahol iba 0,5 %, čo znamená lepší vývoj než v období január až marec, keď pokles dovozu dosiahol 4,2 %.



Výsledok je o niečo horší, než predpokladalo Japonské centrum pre ekonomický výskum, ktoré počítalo s poklesom hospodárstva o 26,6 %. Centrum však očakáva, že v období od júla do konca septembra sa ekonomika čiastočne zotaví a v medziročnom porovnaní vzrastie o 13,6 %.



Za minulý finančný rok 2019/2020, ktorý sa skončil 31. marca, dosiahla japonská ekonomika nulový rast. Na porovnanie, v predchádzajúcom finančnom roku 2018/2019 zaznamenala rast na úrovni 0,3 %.