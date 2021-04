Japonská firma Canon zvýšila zisk v 1. kvartáli o viac než 100 %

Tokio 26. apríla (TASR) - Japonská spoločnosť Canon zaznamenala v 1. štvrťroku tohto roka rast tržieb takmer o desatinu a, navyše, prevádzkový aj čistý zisk vyskočili o viac než 100 %. Spoločnosť následne zlepšila odhad vývoja tohtoročných ziskov aj tržieb.



Canon informoval, že čistý zisk dosiahol za prvé tri mesiace roka 44,45 miliardy jenov (341,98 milióna eur). V porovnaní s 1. kvartálom minulého roka to znamená rast o 103 %.



Ešte výraznejší rast dosiahol prevádzkový zisk. Jeho hodnota predstavovala 70,56 miliardy jenov, čo medziročne znamená rast o 114,6 %.



Čisté tržby dosiahli 842,65 miliardy jenov. V porovnaní s 1. štvrťrokom minulého roka to znamená rast o 7,7 %.



V reakcii na výsledky za 1. kvartál Canon zlepšil prognózu na celý rok vo všetkých ukazovateľoch. V prípade čistého zisku teraz počíta s hodnotou 140 miliárd jenov oproti pôvodne očakávaným 115 miliardám jenov a v prípade prevádzkového zisku prognózu zlepšil zo 158 miliárd na 198 miliárd jenov. Tržby by mali tento rok podľa nového odhadu dosiahnuť 3,50 bilióna jenov, zatiaľ čo pôvodne firma očakávala celoročné tržby na úrovni 3,40 bilióna jenov.



(1 EUR = 129,98 JPY)