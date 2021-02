Japonská firma Renesas sa dohodla na kúpe dodávateľa čipov Apple

Tokio/Berlín 8. februára (TASR) – Japonská spoločnosť Renesas sa dohodla na kúpe nemecko-britského konkurenta Dialog, špecialistu na polovodiče a dodávateľa amerického koncernu Apple, za 4,9 miliardy eur. Oznámili to v pondelok obe spoločnosti.



Podľa vyhlásenia firmy Dialog jej Renesas zaplatí do konca roka za každú jeho akciu 67,50 eura, čo je približne o 20 % viac ako záverečná cena akcií Dialogu v piatok (5. 2.) na konci obchodovania. Obe skupiny spolupracujú už niekoľko rokov. Vyrábajú čipy pre automobilový priemysel, ktorý aktuálne zápasí s nedostatkom polovodičov.



Veľkí výrobcovia automobilov, ako sú General Motors, Ford, Volkswagen a ďalší museli obmedziť alebo zastaviť výrobu pre nedostatok polovodičov, ktorý spôsobil nadmerný dopyt po čipoch pre spotrebnú elektroniku (od počítačov, cez herné konzoly a ďalšie produkty) počas pandémie nového koronavírusu.



„Spojenie spoločností Renesas a Dialog rozšíri dosah kombinovanej skupiny na širšiu zákaznícku základňu a otvorí ďalší potenciál rastu,“ uviedli obe spoločnosti vo vyhlásení. Akvizíciu ešte musia schváliť akcionári, ako aj príslušné úrady pre dohľad na hospodársku súťaž v rôznych krajinách.



Ich zlúčenie nasleduje po množstve vlaňajších dohôd medzi výrobcami polovodičov. Očakáva sa pritom, že producenti čipov tento rok zaznamenajú rekordné príjmy.



Spoločnosť Dialog je známa predovšetkým ako dodávateľ špecializovaných čipov pre Apple. Tie sa v rokoch 2017 a 2018 podieľali až 75 % na celkových tržbách. Medzitým však Apple oznámil, že sa bude usilovať o výrobu vlastných čipov. To viedlo k poklesu ceny akcií Dialogu a otázkam o jeho budúcnosti.



Riaditeľ spoločnosti Renesas Hidetoši Šibata na pondelkovej tlačovej konferencii uviedol, že Dialog bude pokračovať v diverzifikácii a rozširovaní svojej klientskej základne s cieľom znížiť do roku 2023 závislosť od spoločnosti Apple zhruba na 25 %.