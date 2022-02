Japonská inflácia sa v januári spomalila

Tokio 18. februára (TASR) - Japonská inflácia sa na začiatku roka spomalila. To podporuje očakávania, že japonská centrálna banka sa zrejme nebude ponáhľať so zvyšovaním úrokových sadzieb.



Spotrebiteľské ceny v januári medziročne stúpli o 0,5 % po zvýšení o 0,8 % v decembri, uviedlo japonské ministerstvo pre vnútorné záležitosti a komunikáciu. Ekonómovia počítali so spomalením medziročnej miery inflácie na 0,6 %.



Jadrový index spotrebiteľských cien, do ktorého sa nezapočítavajú volatilné ceny čerstvých potravín, vzrástol o 0,2 % po +0,5 % v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. Ekonómovia očakávali +0,3 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,1 % rovnako ako v decembri.