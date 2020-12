Japonská odevná firmy vytvorila pyžamové obleky pre prácu z domu

Tokio 19. decembra (TASR) - Chcete vyzerať dobre počas online diskusie s kolegami pri práci z domu a nechce sa vám obliekať ako do kancelárie? Japonská odevná spoločnosť našla aj na tento problém riešenie. Vytvorila takzvaný pyžamový oblek, ktorý má pripomínať kancelársky odev, ale je rovnako pohodlný ako pyžamo.



Aoki Holdings uvádza na trh pre mužov aj ženy, ktorí počas pandémie nového koronavírusu pracujú z domu, obleky v námorníckej modrej, béžovej, čiernej a tmavošedej farbe. A hovorí o nich, že sú „viac ako pyžamo a menej ako formálne oblečenie“.



Jej saká sú v podstate pletené svetre a je možné kombinovať ich s elastickými nohavicami s gumou v páse, ktoré sú určené na dlhodobé sedenie. Všetky položky v kolekcii stoja v internetovom obchode Aoki 4990 jenov (39,39 eura).



„Pyžamový oblek“ ukazuje, ako sa výrobcovia odevov snažia prispôsobiť týmto neľahkým časom, keď ľudia musia dodržiavať sociálny dištanc a mnohé obchody, ktoré nepredávajú tzv. základný tovar, sú preto zatvorené. Spoločnosť Aoki varovala, že tento rok vykáže stratu v hodnote 1 miliardy JPY.



Separátny prieskum americkej spoločnosti Pew Research Center ukázal, že väčšina Američanov chce pracovať z domu aj po skončení pandémie. To naznačuje, že odevné spoločnosti budú musieť pokračovať v inováciách, keďže „kancelárska práca vstupuje do novej éry".