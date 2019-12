Tokio 27. decembra (TASR) - Japonská priemyselná produkcia klesla v novembri druhý mesiac po sebe. To zvýšilo pravdepodobnosť, že ekonomika v poslednom kvartáli 2019 klesne pre spomalenie dopytu doma aj v zahraničí.



Priemyselná produkcia v novembri na sezónne upravenej báze medzimesačne padla o 0,9 %, uviedlo to v piatok japonské ministerstvo hospodárstva, obchodu a priemyslu vo svojom predbežnom odhade. Ekonómovia počítali so znížením až o 1,1 % po poklese o 4,5 % v októbri.



V medziročnom porovnaní priemyselná produkcia v novembri klesla o 8,1 % po -7,7 % v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia očakávali pád až o 8,3 %.



Separátna správa ministerstva hospodárstva, obchodu a priemyslu ukázala, že japonské maloobchodné tržby sa v novembri oživili po prudkom páde v predchádzajúcom mesiaci. Na sezónne upravenej báze medzimesačne stúpli o 4,5 % po prepade o 14,2 % v októbri. Ekonómovia prognózovali nárast až o 5 %.



V medziročnom porovnaní maloobchodné tržby klesli o 2,1 % po znížení o 7 % v októbri. Ekonómovia predpovedali -1,7 %.