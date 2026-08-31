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Japonská priemyselná produkcia v júli vzrástla už štvrtý mesiac v rade
Nenaplnili sa očakávania trhu, že sa o 0,6 % zmenší.
Autor TASR
Tokio 31. augusta (TASR) - Priemyselná produkcia v Japonsku v júli medzimesačne mierne stúpla, a to o 0,1 %. Jej rast tak pokračoval už štvrtý mesiac v rade. Nenaplnili sa očakávania trhu, že sa o 0,6 % zmenší. Ukázali to predbežné údaje, ktoré v pondelok zverejnilo japonské ministerstvo hospodárstva, obchodu a priemyslu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Júlové posilnenie japonského priemyslu nasledovalo po júnovom raste o 1,9 %, ktorý bol najrýchlejší za päť mesiacov. Tento vývoj signalizuje odolnosť japonskej priemyselnej produkcie napriek neistote v zahraniční a nerovnomernému globálnemu dopytu.
Motorom júlového rastu bolo zvýšenie výroby strojov o 5,1 %, anorganických a organických chemikálií o 6 % a elektronických súčiastok a zariadení o 2,6 %. Oslabila sa však výroba v odvetví dopravných prostriedkov okrem motorových vozidiel, a to o 4,7 %, produkcia kovových výrobkov o 3,2 % a plastových výrobkov o 1,1 %.
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa japonská priemyselná výroba v júli zvýšila o 4,1 %. Bolo to spomalenie tempa medziročného rastu po júnovom zväčšení o 4,9 %, ale išlo o druhý mesiac posilňovania v rade.
Júlové posilnenie japonského priemyslu nasledovalo po júnovom raste o 1,9 %, ktorý bol najrýchlejší za päť mesiacov. Tento vývoj signalizuje odolnosť japonskej priemyselnej produkcie napriek neistote v zahraniční a nerovnomernému globálnemu dopytu.
Motorom júlového rastu bolo zvýšenie výroby strojov o 5,1 %, anorganických a organických chemikálií o 6 % a elektronických súčiastok a zariadení o 2,6 %. Oslabila sa však výroba v odvetví dopravných prostriedkov okrem motorových vozidiel, a to o 4,7 %, produkcia kovových výrobkov o 3,2 % a plastových výrobkov o 1,1 %.
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa japonská priemyselná výroba v júli zvýšila o 4,1 %. Bolo to spomalenie tempa medziročného rastu po júnovom zväčšení o 4,9 %, ale išlo o druhý mesiac posilňovania v rade.