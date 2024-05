Japonská spoločnosť Toshiba zruší do 4000 pracovných miest

Tokio 16. mája (TASR) - Japonská spoločnosť Toshiba, ktorá minulý rok zmenila majiteľa a stala sa z nej súkromná firma, plánuje zrušiť na domácom trhu do 4000 pracovných miest. Uviedla to vo štvrtok samotná spoločnosť, ktorá sa pod novým vedením snaží urýchliť proces reštrukturalizácie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a japonskej Kjódó.



Akcie japonského konglomerátu boli v decembri minulého roka po 74 rokoch stiahnuté z tokijskej burzy. Stalo sa tak po tom, ako skupina investorov na čele so spoločnosťou súkromného kapitálu Japan Industrial Partners (JIP) na jeseň 2023 kúpila takmer 80 % akcií Toshiby. Akvizícia v hodnote približne 13 miliárd USD (12 miliárd eur) umožnila investorom urobiť z konglomerátu súkromnú spoločnosť.



K predaju väčšinového podielu Toshiby došlo po rokoch škandálov a pochybení manažmentu. Následná akvizícia tak presunula firmu, ktorú paralyzovali boje so zahraničnými aktivistickými investormi, výhradne do japonských rúk.



Toshiba vo štvrtok oznámila, že s cieľom znížiť náklady zruší do 4000 miest. Podľa údajov japonskej agentúry Kjódó mala spoločnosť ku koncu marca minulého roka približne 110.000 zamestnancov. Rušenie pracovných pozícií plánuje zrealizovať prostredníctvom skoršieho odchodu do dôchodku a integrovaním štyroch divízií do materskej firmy.



Skorší odchod do dôchodku sa týka japonských zamestnancov vo veku 50 rokov a viac. Prepúšťanie sa podľa firmy v najväčšej miere dotkne back office oddelení. Okrem toho Toshiba presunie aktivity zo svojej centrály v Tokiu do Kawasaki. Spoločnosť má v súčasnosti dve centrály. Jednu v tokijskej štvrti Minato a druhú v Kawasaki v susednej prefektúre Kanagawa. V rámci reštrukturalizácie však chce funkcie ústredia sústrediť v Kawasaki, pričom tak plánuje urobiť v 1. polroku budúceho roka.



Toshiba nie je prvou japonskou spoločnosťou, ktorá v posledných mesiacoch oznámila znižovanie počtu pracovných miest. Urobili tak aj Konica Minolta, kozmetická firma Shiseido a výrobca zdravotníckej techniky, senzorov či kamerových systémov Omron.



(1 EUR = 1,0832 USD)