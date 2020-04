Japonská vláda podporí aerolínie, sľúbila zabrániť návratu k deflácii

Tokio 1. apríla (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe prisľúbil japonským leteckým spoločnostiam, ktoré doplácajú na pandémiu nového koronavírusu, finančnú pomoc. Zároveň uviedol, že plánovaný program hospodárskych stimulov bude dostatočne veľký, aby zabránil návratu k deflácii.



Japonská ekonomika sa už pohybuje na hrane recesie, keď vo 4. kvartáli klesla o vyše 7 %, čo bolo najvyššie tempo poklesu za 5,5 roka. Situácia v 1. štvrťroku po rozšírení nového koronavírusu do celého sveta sa ešte zhoršila, keď japonská vláda prijala opatrenia na spomalenie šírenia vírusu. Tie znamenali ranu pre výrobu, obchod, cestovný ruch a dopravu, najmä leteckú.



Abe však v stredu na pôde parlamentu prisľúbil, že vláda prijme opatrenia na podporu aerolínií. "Letecký priemysel je pre ekonomiku kľúčový a je potrebné mu pomôcť," povedal. Nešpecifikoval však, čo by balík pomoci pre letecké spoločnosti mal obsahovať.



Okrem toho premiér uviedol, že vláda "prijme potrebné a dostatočné ekonomické stimuly na zabránenie návratu krajiny k deflácii". Japonsko zápasí s nízkym, prípadne záporným rastom cien už od roku 1998. V roku 2012 však vláda prijala balík stimulov, ktoré podporili rast ekonomiky, ako aj spotrebiteľských cien.



Japonsko potvrdilo doteraz novým koronavírusom približne 2200 infikovaných a 66 úmrtí. Najmä v Tokiu sa objavuje stále viac prípadov a začalo sa diskutovať aj o prípadnej karanténe pre hlavné mesto. Ako však povedal ekonóm BNP Paribas Rjutaró Kono, ak by sa tak stalo, ekonomika Japonska by v súčasnom finančnom roku, ktorý sa začal v apríli, mohla klesnúť takmer o 3 %.