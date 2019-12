Japonská vláda schválila balík fiškálnych stimulov

Tokio 5. decembra (TASR) - Japonská vláda vo štvrtok schválila balík fiškálnych stimulov v hodnote 13,2 bilióna JPY (109,6 miliardy eur) na podporu rastu ekonomiky.



Vláda premiéra Šinzóa Abeho nazvala balík stimulov, prvý od augusta 2016, 15-mesačným rozpočtom. Jeho cieľom je podpora expanzie v čase potenciálne nízkeho dopytu po nedávnom zvýšení dane z pridanej hodnoty (DPH) a pomalého rastu z dôvodu medzinárodných obchodných sporov. Takisto má zmierniť očakávané spomalenie po Letných olympijských hrách 2020, ktoré sa budú konať v Tokiu.



Japonský hrubý domáci produkt (HDP) za tri mesiace od júla do septembra medzikvartálne stúpol len o 0,2 %. Spotrebiteľské výdavky boli slabé ešte pred zvýšením DPH na 10 % z 8 %, ktoré začalo platiť 1. októbra.



Japonská centrálna banka (Bank of Japan, BoJ) v októbri znížila prognózu rastu domácej ekonomiky v prebiehajúcom fiškálnom roku (do konca marca 2020) na 0,6 % z 0,7 % očakávaných ešte v júli.



(1 EUR = 120,45 JPY)