Japonská vláda v otázke ciel počká na konkrétne kroky Washingtonu

Tokio 21. januára (TASR) - Japonská vláda si je vedomá vyhlásení nového amerického prezidenta Donalda Trumpa o plánoch na zavedenie ciel na zahraničný tovar a po preštudovaní konkrétnych krokov Washingtonu bude primerane reagovať. Vyhlásil to v utorok generálny tajomník japonského vládneho kabinetu Jošimasa Hajaši. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



V Japonsku zaznievajú obavy, že krajinu by mohli vážne poškodiť clá na dovoz z Mexika a Kanady, kde japonské automobilky postavili niekoľko závodov, ktorých produkcia smeruje do Spojených štátov. Tieto spoločnosti založili svoju stratégiu na absencii dodatočných ciel. Trump po svojej inaugurácii oznámil, že má v úmysle zaviesť 1. februára clá vo výške 25 % na všetok tovar dovážaný z Kanady a Mexika.



"Sme si vedomí vyhlásení amerického prezidenta Trumpa počas jeho inauguračného prejavu, ale konkrétny obsah opatrení v súčasnosti nie je známy, takže budeme primerane reagovať tak, že najprv dôkladne preskúmame konkrétne opatrenia a ich vplyv na Japonsko," povedal Hajaši.



Trump vo svojom inauguračnom prejave uviedol, že má v úmysle prepracovať obchodný systém krajiny s cieľom chrániť záujmy amerických pracovníkov a rodín. Súčasťou tohto plánu má byť vytvorenie tzv. zahraničnej daňovej služby, federálnej agentúry, ktorá bude vyberať clá, dane a iné príjmy z medzinárodného obchodu. Prezident ubezpečil, že takto sa do rozpočtu USA začnú dostávať "obrovské sumy peňazí" zo zahraničných zdrojov, čo pomôže obnoviť efektívnosť a kompetentnosť federálnej vlády.