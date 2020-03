Japonská vláda zhoršila odhad vývoja ekonomiky

Tokio 26. marca (TASR) - Japonská ekonomika je v dôsledku šírenia sa nového koronavírusu v ťažkej situácii, pričom tá sa v najbližšom období nezlepší. Uviedla to v najnovšej správe o vývoji ekonomiky japonská vláda, ktorá zároveň zverejnila najhorší odhad vývoja hospodárstva za takmer sedem rokov.



V pravidelnej mesačnej správe zverejnenej vo štvrtok vláda prvýkrát od júla 2013 nepoužila pri hodnotení ekonomického vývoja výraz "zotavovanie." Tento fakt podľa analytikov urýchli práce na balíku ekonomických stimulov, ktoré vláda plánuje oznámiť v apríli.



"Japonská ekonomika je vo veľmi vážnej situácii. Jej možnosti extrémne zasiahlo rozšírenie nového koronavírusu. Očakávame, že ťažké podmienky budú v dôsledku pandémie pokračovať aj naďalej," uvádza sa v správe. Vo februárovej správe vláda ešte uvádzala, že ekonomika zaznamenáva mierne zotavovanie, a to aj napriek určitým problémom vo výrobnom sektore.



Vláda teraz zhoršila prognózu vývoja vo viacerých oblastiach. V spotrebe, kapitálových výdavkoch či oblasti podnikateľskej dôvery. Všetky totiž tvrdo zasiahlo takmer úplné zastavenie dopravy, narušenie dodávateľských reťazcov či zrušenie viacerých veľkých podujatí. K tým patria aj letné olympijské hry (LOH), ktoré sa mali konať v júli a auguste. Japonsko do nich už investovalo obrovské finančné prostriedky. LOH však boli odložené, čo navyše zasiahne japonské hotely a letecké spoločnosti, ktoré sú už aj tak poškodené pandémiou.



"Zhoršovanie ekonomickej situácie pokračuje tempom porovnateľným so situáciou po 11. marci 2011, keď Japonsko zasiahlo obrovské zemetrasenie, a smerom k úrovni po kolapse investičnej banky Lehman Brothers v roku 2008," uviedol Masahiko Tsutsumi, riaditeľ makroekonomických analýz pri japonskom úrade vlády. "Škody sú v rozsahu, ako keď sa obidve udalosti spoja," dodal.



Očakáva sa, že premiér Šinzó Abe v piatok (27. 3.) nariadi vláde, aby začala pracovať na príprave balíka výdavkov, ktorý, ako uviedol, bude "rozsiahly a dostatočne silný na to, aby dokázal ekonomike po tom, ako sa vírus dostane pod kontrolu, pomôcť naštartovať zotavenie v tvare písmena V". To znamená po prudkom poklese prudký rast.