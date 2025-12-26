< sekcia Ekonomika
Japonská vláda zlepšila odhad vývoja ekonomiky
Autor TASR
Tokio 26. decembra (TASR) - Japonská vláda revidovala odhad vývoja domácej ekonomiky v súčasnom fiškálnom roku, pričom ten by mal na rozdiel od pôvodnej prognózy zaznamenať rast nad 1 %. Zároveň očakáva, že v ďalšom fiškálnom roku sa tempo rastu zrýchli. Vychádza z rozsiahleho balíka stimulov, od ktorého si sľubuje zvýšenie spotreby a kapitálových výdavkov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Nová prognóza je prvou za vlády premiérky Sanae Takaičiovej, ktorá do úradu nastúpila v októbri. Vláda schválila v piatok návrh rozpočtu na fiškálny rok 2026/2027 (začína sa v apríli) v rekordnom objeme 122,3 bilióna jenov (665,29 miliardy eur) s cieľom zmierniť rastúce životné náklady obyvateľstva a zároveň zvýšiť investície do oblastí s rastovým potenciálom.
Podľa najnovších vládnych prognóz by japonská ekonomika mala v súčasnom fiškálnom roku 2025/2026 vzrásť o 1,1 %. Pôvodný odhad z augusta tohto roka uvádzal rast na úrovni 0,7 %. Za lepším odhadom sú čiastočne aj miernejšie dôsledky pre japonskú ekonomiku z amerických dovozných ciel.
Japonská vláda zároveň odhaduje, že v nasledujúcom fiškálnom roku 2026/2027 sa tempo rastu ekonomiky ešte zrýchli. Predpokladá, že dosiahne 1,3 %. Podporiť by ju mali zvýšené kapitálové výdavky a domáca spotreba, ktoré by mali kompenzovať slabší dopyt zo zahraničia.
(1 EUR = 183,83 JPY)
