Japonská vláda zlepšila prognózu ekonomického rastu

Tokio 21. decembra (TASR) - Japonská vláda zlepšila vyhliadky rastu ekonomiky v súčasnom fiškálnom roku. Vychádza z toho, že zahraničný dopyt pravdepodobne viac než vykompenzuje slabú domácu spotrebu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V najnovšom výhľade, ktorý japonská vláda zverejňuje dvakrát do roka, počíta vo fiškálnom roku 2023/2024 s rastom hospodárstva o 1,6 %. V predchádzajúcej správe spred šiestich mesiacov vláda uvádzala tohtoročný rast na úrovni 1,3 %. K zlepšeniu prognózy pristúpila v reakcii na zvýšenie počtu zahraničných turistov aj na vyššiu produkciu v automobilovom sektore.



V budúcom fiškálnom roku 2024/2025, ktorý sa začne v apríli, sa tempo rastu ekonomiky mierne spomalí, aj v tomto prípade však vláda prognózu oproti odhadu spred šiestich mesiacov zlepšila. Pôvodne počítala so spomalením rastu hrubého domáceho produktu (HDP) na 1,2 %, teraz očakáva, že ekonomika vzrastie o 1,3 %.



Vládna prognóza je o niečo optimistickejšia než odhady ekonómov zo súkromného sektora. V súčasnom fiškálnom roku očakávajú ekonómovia rast o 1,5 % a v roku 2024/2025 iba o 0,9 %.



Čo sa týka inflácie, vláda odhaduje, že v tomto fiškálnom roku dosiahne 3 %. V nasledujúcom by sa mala zmierniť na 2,5 %.