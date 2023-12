Japonské automobilky investujú v Thajsku takmer 4 miliardy eur

Bangkok 25. decembra (TASR) - Veľkí japonskí výrobcovia automobilov investujú v Thajsku v priebehu nasledujúcich piatich rokov 150 miliárd bahtov (3,94 miliardy eur). Uviedol to v pondelok hovorca thajskej vlády, ktorá podporuje prechod krajiny na výrobu elektrických vozidiel. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Automobilky Toyota Motor a Honda Motor investujú každá približne 50 miliárd THB, zatiaľ čo Isuzu Motors investuje 30 miliárd THB a Mitsubishi 20 miliárd THB, povedal hovorca Chai Wacharoke s tým, že v pláne je aj výroba elektrických pickupov.



Thajská premiérka Srettha Thavisinová minulý týždeň ukončila cestu do Japonska. Druhá najväčšia ekonomika juhovýchodnej Ázie je najväčším výrobcom a vývozcom automobilov v regióne. Japonské spoločnosti dominujú v thajskom automobilovom sektore už desaťročia, no aj čínski výrobcovia elektromobilov tam v poslednej dobe investujú veľké sumy.



Investícia japonských automobiliek podporí vládnu politiku prechodu od vozidiel so spaľovacím motorom na elektromobily, povedal hovorca vlády.



Thajsko sa snaží do roku 2030 zmeniť približne tretinu zo svojej ročnej produkcie 2,5 milióna vozidiel na elektrické a pripravuje stimuly na podporu ďalších investícií.



Zníženie daní a dotácie v Thajsku už prilákali množstvo čínskych výrobcov automobilov vrátane BYD a Great Wall Motor, ktorí sa zaviazali investovať 1,44 miliardy USD (1,31 miliardy eur) do nových výrobných zariadení v krajine.



Premiérka tento mesiac ukázala vedúcim predstaviteľom amerického výrobcu elektromobilov Tesla priemyselné oblasti v Thajsku vhodné na potenciálne investície.



(1 EUR = 38,084 THB; 1 EUR = 1,1023 USD)