Japonské automobilky nevylučujú problém s čipmi po požiari v Renesas

Tokio 22. marca (TASR) - Japonské automobilky Toyota, Nissan, Honda a ďalšie sa pripravujú na možný pokles produkcie v reakcii na požiar v závode jedného z najväčších producentov čipov Renesas Electronics. K požiaru v japonskej spoločnosti došlo v najmenej vhodnej situácii, keď automobilky po celom svete zápasia s nedostatkom týchto komponentov.



"Momentálne spracovávame informácie a uvidíme, či to zasiahne do objemu produkcie," povedal hovorca automobilky Honda. Podobne sa vyjadrili aj zástupcovia Toyoty a Nissanu.



K požiaru v kľúčovom závode firmy Renesas v meste Naka na severovýchode Japonska došlo v piatok 19. marca. Spoločnosť potom cez víkend informovala, že opätovné spustenie výroby predpokladajú najskôr o mesiac.



Nepriaznivé dôsledky požiaru by sa tak v súčasnej situácii na trhu s čipmi mohli rozšíriť aj na ďalšie automobilky v Európe a USA. Renesas totiž kontroluje približne 30 % svetového trhu s takzvanými mikrokontrolérmi používanými v automobiloch.



Obavy z možných dôsledkov požiaru na produkciu sa odrazili aj na akciách japonských automobiliek. Akcie Toyoty, Nissanu a Hondy ukončili pondelkové obchodovanie poklesom o viac než 3,3 %. Akcie firmy Renesas zaznamenali pokles takmer o 5 %.



"Na návrat k normálnym dodávkam si bude potrebné počkať pravdepodobne viac než mesiac. Vzhľadom na to aj Toyota bude čeliť v apríli a máji veľmi nestabilnej produkcii," povedal analytik z inštitútu Tokai Tokyo Research Institute Seidži Sugiura. Toyote sa doteraz darilo v porovnaní s konkurenciou viac, keďže pred nástupom problémov s čipmi mala dostatočné zásoby.



Podľa niektorých analytikov môžu ťažkosti trvať aj niekoľko mesiacov. "K úplnému zotaveniu môže prísť o tri mesiace, či dokonca až o pol roka," povedal analytik Akira Minamikawa zo spoločnosti Omdia. "K tejto udalosti došlo v čase, keď zásoby čipov sú celkovo veľmi nízke, takže vplyv bude výrazný," dodal.