Japonské automobilky predlžujú odstávku

Tokio 27. marca (TASR) - Japonské automobilky Nissan a Honda zastavia na určitý čas v niektorých svojich závodoch v Japonsku výrobu. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá znížila dopyt a zároveň narušila dodávateľské reťazce.



Ako uviedla japonská agentúra Kjódó, druhá najväčšia japonská automobilka Honda zastaví produkciu na dva dni od 16. apríla v závode v prefektúre Saitama, kde vyrába minivany Freed a sedany Accord. Okrem toho od 13. apríla na dva dni preruší výrobu v závode Kumamoto na juhozápade Japonska, ktorý vyrába viacero produktov, medzi nimi aj motocykle.



Na dlhšie obdobie plánuje výrobu odstaviť, prípadne upraviť Nissan, a to v troch svojich domácich závodoch. V závode Točigi odstaví produkciu na 14 dní do 2. mája. Závod produkuje športové autá GT-R a luxusné modely Infiniti. Okrem toho na štyri dni v období medzi 3. aprílom a 1. májom zastaví produkciu v závode Oppama juhozápadne od Tokia, kde vyrába napríklad elektromobily Leaf a kompaktné vozidlá Note.



Navyše, v závode Nissan Motor Kyushu na 21 dní do konca apríla zruší nočné zmeny a 1. mája produkciu odstaví. Závod vyrába napríklad SUV Rogue a minivany Serena.



Honda medzitým informovala, že pre problémy spôsobené pandémiou obmedzuje, prípadne na čas zastavuje produkciu vo viacerých zahraničných závodoch. Odstávka sa týka dvoch závodov v Thajsku, a to do konca apríla. Navyše, vo štvrtok (26. 3.) informovala, že predlžuje odstávku v 10 závodoch, vrátane štyroch na výrobu komponentov v Severnej Amerike. Medzitým sa rozhodla pozastaviť výrobu aj vo svojom jedinom európskom závode v britskom Swindone, a to do 6. apríla. Zatvára aj závody na výrobu áut a motocyklov v Indii.



Aj Toyota vo štvrtok informovala, že predlžuje odstávku svojich severoamerických závodov. Pôvodne ich plánovala mať odstavené do 3. apríla, teraz ich otvorí najskôr 17. apríla.