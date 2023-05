Japonské automobilky zasiahla v Číne kríza predaja

Tokio 2. mája (TASR) – Japonské automobilky zaznamenali v 1. štvrťroku výrazný pokles predajov v Číne. Jednou z príčin je rýchly prechod k elektromobilite, čo znižuje dopyt po vozidlách so spaľovacími motormi na najväčšom svetovom automobilovom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Celkové predaje japonských značiek v Číne počas troch mesiacov do konca marca medziročne klesli o 32 %. To znamená, že klesali dvojnásobne rýchlejším tempom ako celkový trh.



Meniace sa podmienky na čínskom trhu zasiahli aj iných výrobcov, napríklad nemecký Volkswagen. Japonské automobilky ale vyčnievajú z radu vzhľadom na obmedzené výsledky v oblasti predaja rýchlo rastúceho segmentu elektrických a hybridných áut.



Podľa čínskeho združenia výrobcov áut (CAAM) podiel japonských značiek na tamojšom trhu v 1. kvartáli klesol na 18,5 % z úrovne 24 % v rovnakom období vlaňajška



Medzinárodná energetická agentúra (IEA) minulý týždeň informovala, že celosvetovo očakáva nárast predaja elektrických áut o 35 % na 14 miliónov v tomto roku. Elektromobily by tak tvorili 18 % celkových predajov na globálnom automobilovom trhu. V roku 2020 to boli iba 4 %.



Drvivá väčšina predaja sa podľa údajov IEA koncentruje na troch trhoch - v Číne, Európe a Spojených štátoch. Čína je v popredí, keďže v minulom roku sa na celosvetovom predaji elektrických áut podieľala 60 percentami.