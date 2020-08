Japonské firmy prehodnocujú využívanie kancelárií, rastie home office

Tokio 22. augusta (TASR) - Približne tretina japonských firiem prehodnocuje využívanie kancelárií. Reaguje tak na fakt, že ich využívanie zaznamenalo v auguste oproti minulému roku prepad, keďže v dôsledku pandémie nového koronavírusu takmer dve tretiny japonských podnikov umožnili svojim zamestnancom, alebo im priamo odporúčali prácu z domu. Poukázal na to najnovší prieskum agentúry Reuters.



Približne 62 % z japonských firiem, ktoré sa na prieskume zúčastnili, uviedlo, že využitie ich kancelárií kleslo na začiatku augusta medziročne o 10 až 20 %. Približne štvrtina informovala, že pokles dosiahol 30 až 50 %, a zhruba desatina podnikov uviedla, že využitie ich kancelárií sa znížilo o viac než polovicu.



Počas pandémie poskytli firmy zamestnancom viac flexibility a začali uvažovať o zmene vo využívaní kancelárskych priestorov. "Prehodnotenie pomôže posilniť sociálne benefity pre zamestnancov, keďže zmierni ich problémy pri cestovaní do a z práce," uviedol v rámci prieskumu manažér jednej japonskej papierenskej spoločnosti, ktorý si neželal byť menovaný.



Ako prieskum ukázal, zhruba 33 % japonských podnikov už prehodnocuje, prípadne uvažuje o preskúmaní využitia kancelárskych priestorov. Z tohto počtu takmer polovica uvažuje nad satelitnými kanceláriami, 33 % zvažuje ich zmenšenie zrušením lízingových kontraktov a 10 % uvažuje o spoločných pracovných priestoroch.



Technologická spoločnosť Fujitsu už v júli zverejnila plán na zredukovanie kancelárskych priestorov do troch rokov zhruba o polovicu. Približne 80.000 zamestnancom chce poskytnúť flexibilný pracovný čas, pričom mnohí z nich budú v rámci nového modelu pracovať z domu.